Цуренко и Завацкая выиграли третий матч сборной Украины на Кубке Федерации

Украинки без проблем справились с командой Болгарии.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая обыграли представительниц Болгарии в третьем матче на Кубке Федерации.

Группа А

Украина - Болгария 3:0

Леся Цуренко / Катарина Завацкая - Гергана Топалова / Петя Аршинкова - 6:2, 6:1



Матч продолжался более 66 одного часа. Украинки реализовали 7 из 15 брейкпоинтов, а их соперницы - 2 из 5.

Отметим, что для Завацкой это был дебютный матч в составе сборной на Кубке Федерации.

Ранее победы в составе сборной Украины добыли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Таким образом, завтра, 7 февраля, за первое место в группе наши теннисистки сыграют с командой Хорватии.