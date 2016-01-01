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Свитолина получила "wild card от организаторов турнира в Дубае

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Первая ракетка Украины призналась, что забила заявиться на соревнования.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина выступит на турнире Dubai Duty Free Championships, который пройдет с 17 по 22 февраля. 

Напомним, ранее сообщалось, что наша спортсменка впервые за пять лет пропустит турнир.

“Я буду там играть. На самом деле, я просто забыла заявиться на турнир. О том, что меня нет в заявке я прочитала в новостях. Я была как раз в Австралии и в Twitter кто-то меня отметил в этой новости. И я думаю, мол, как не буду играть? Оказалось, что я забыла заявиться.

Но организаторы дали мне wild card. Это же мой любимый турнир. Там я дважды побеждала и также я амбсадор их главного спонсора, Dubai Duty Free“, - рассказала Элина в интервью btu.org.ua.

Для нашей теннисистки соревнования в Дубае - одни из самых успешных в карьере. Тут она два раза выигрывала титул (в 2017 и 2018 годах), а еще дважды (в 2016 и 2019 годах) играла в полуфинале.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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