Определился состав сборной Украины на матчи против Болгарии в Кубке Федерации

Лидеры команды готовятся вступить в борьбу.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и второй номер сборной Даяна Ястремская сыграют в одиночных матчах за национальную команду против Болгарии на старте Кубка Федерации в Таллине.

На парную встречу выйдут Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но тут возможны изменения после одиночных поединков.

Отметим, что матчевая встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.