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Определился состав сборной Украины на матчи против Болгарии в Кубке Федерации

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Лидеры команды готовятся вступить в борьбу.
Элина Свитолина и Даяна Ястремская
Элина Свитолина и Даяна Ястремская
btu.org.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и второй номер сборной Даяна Ястремская сыграют в одиночных матчах за национальную команду против Болгарии на старте Кубка Федерации в Таллине.

На парную встречу выйдут Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но тут возможны изменения после одиночных поединков.

Отметим, что матчевая встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Леся Цуренко
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Источник: btu.org.ua

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