Определился состав сборной Украины на матчи против Болгарии в Кубке Федерации
Лидеры команды готовятся вступить в борьбу.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и второй номер сборной Даяна Ястремская сыграют в одиночных матчах за национальную команду против Болгарии на старте Кубка Федерации в Таллине.
На парную встречу выйдут Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но тут возможны изменения после одиночных поединков.
Отметим, что матчевая встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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