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Надаль признался, что болел за Тима в финале Australian Open

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Испанец отметил, что сейчас Новак Джокович является лучшим теннисистом мира.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не был рад победе Новака Джоковича в финале Australian Open.

“Конечно, я бы предпочел, чтобы победил Тим. Не буду лицемерить, да? Для меня лично было бы лучше, если бы победу одержал Доминик.

Но в последние дни мой сон не стал хуже, я сплю так же хорошо, как и раньше. В этом плане неважно, победил ли Тим или Новак.

Этот турнир был успешным для Джоковича, сейчас он лучший теннисист в мире. Цифры говорят так. Нам остается только поздравить его с очередным выдающимся успехом“, - цитирует Надаля Marca.

Напомним, победа Новака Джоковича в финале Australian Open позволила ему обойти Рафаэля Надаля в рейтинге ATP.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Australian Open, Доминик Тим
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