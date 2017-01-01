Чемпионка Australian Open дисквалифицирована за допинг

Спортсменка пропустит 22 месяца.

Чемпионка Australian Open в 2017-м году в парном разряде Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, положительным оказался допинг-тест, который американка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.

Отмечается, что в крови были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Действие отстранения вступило в силу с 7 ноября.

Эбигейл Спирс заявила, что прием препаратов не был связан со спортивной деятельностью. В Международной теннисной федерации приняли это к сведению, но все равно признали ее вину.

Ранее сообщалось, что Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин.