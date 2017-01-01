Переключиться на мобильную версию

Чемпионка Australian Open дисквалифицирована за допинг

Комментариев: 0
Спортсменка пропустит 22 месяца.
Эбигейл Спирс
Эбигейл Спирс
Getty Images

Чемпионка Australian Open в 2017-м году в парном разряде Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, положительным оказался допинг-тест, который американка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.

Отмечается, что в крови были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Действие отстранения вступило в силу с 7 ноября.

Эбигейл Спирс заявила, что прием препаратов не был связан со спортивной деятельностью. В Международной теннисной федерации приняли это к сведению, но все равно признали ее вину.

Ранее сообщалось, что Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин.

Поделись:
Теги: Эбигейл Спирс, теннис, допинг, Australia Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь