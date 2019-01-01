Ястремская номинирована на награду "Прорыв месяца" WTA

Украинка попала в число претенденток.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стала претендентом на награду в номинации “Прорыв месяца“ по версии WTA.

Украинская теннисистка впервые сыграла в финале турнира категории Premier, где уступила в борьбе за титул турнира в Аделаиде первой ракетки мира Эшли Барти.

Отметим, что на награду претендуют также: Екатерина Александрова, Онс Жабер и Анетт Контавейт.

Ранее сообщалось, что Ястремская номинирована на награду “Новичок года“ от WTA.