Свитолина: Старт сезона сложился не так, как хотелось

Украинка не будет менять программу тренировочного процесса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением по поводу старта нынешнего сезона.

“Старт сезона сложился не так, как хотелось. Я думаю, что в теннисном плане это не убавило моей уверенности в своей игре или в своем выборе.

Читай также: Тренер Цуренко: Для Леси результат - не главное

В первом матче сезона Даниэль Коллинс отыграла против меня невероятно. Можно сказать, что обе теннисистки, которым я проиграла, и Коллинс, и Мугуруса, буквально идеально провели наши матчи.

Сейчас я не могу как-то изменить то, как сложились эти матчи, от меня мало что зависело. Моими соперницами были две очень мощные теннисистки и у них все сложилось.

Из-за таких результатов я не думаю, что нужно кардинально что-то менять. С командой мы немного изменили некоторые моменты в моей игре, поэтому пока нужно время, чтобы поставить все на рельсы“, - рассказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина вернулась в сборную Украины на Кубок Федераций.