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Свитолина: Старт сезона сложился не так, как хотелось

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Украинка не будет менять программу тренировочного процесса.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением по поводу старта нынешнего сезона.

“Старт сезона сложился не так, как хотелось. Я думаю, что в теннисном плане это не убавило моей уверенности в своей игре или в своем выборе.

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В первом матче сезона Даниэль Коллинс отыграла против меня невероятно. Можно сказать, что обе теннисистки, которым я проиграла, и Коллинс, и Мугуруса, буквально идеально провели наши матчи.

Сейчас я не могу как-то изменить то, как сложились эти матчи, от меня мало что зависело. Моими соперницами были две очень мощные теннисистки и у них все сложилось.

Из-за таких результатов я не думаю, что нужно кардинально что-то менять. С командой мы немного изменили некоторые моменты в моей игре, поэтому пока нужно время, чтобы поставить все на рельсы“, - рассказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина вернулась в сборную Украины на Кубок Федераций.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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Источник: btu.org.ua

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