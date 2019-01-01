Тренер Цуренко: Для Леси результат - не главное

Результат все равно будет.

Тренер теннисистки Леси Цуренко Сильвер Карьюс рассказал о подробностях сотрудничества с украинкой.

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“Простых девочек в теннисе нет, у всех есть свой характер. Нужно к каждой подбирать ключи. Конечно, это нелегко, но это моя работа. Все мы люди, и должны наладить нормальный рабочий процесс.

Для начала Лесе нужно быть здоровой. Результат все равно будет, ведь играет она очень хорошо. Сам результат не является конкретной целью.

Ролан Гаррос? Постараемся успеть набрать достаточно очков, чтобы играть в основной сетке. Еще раз повторюсь, что для меня важен сам процесс, результат - не главное.

Например, мы не можем контролировать соперников. Можем сыграть очень хорошо, но проиграть поединок более сильной оппонентке. Разве это плохо? Если соперник лучше, то мы же не можем прыгнуть выше головы. Что умеем, то на корте и оставим“, - рассказал Карьюс.

Напомним, что Цуренко сыграет за сборную Украины на Кубке Федераций.