Тим: Надеюсь, что смогу обойти Федерера в рейтинге ATP

Австриец приблизился к третьей ракетке мира после Australian Open.

Четвертая ракетка мира Доминик Тим считает, что ему удастся обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP.

“Если все будет нормально, то я смогу обойти Федерера, потому что ему нужно защитить много очков.

Моя главная цель - играть на таком же уровне, как в Австралии. Это автоматически скажется на рейтинге“, - цитирует Тима Tennis Head.

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