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Тим: Надеюсь, что смогу обойти Федерера в рейтинге ATP

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Австриец приблизился к третьей ракетке мира после Australian Open.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Четвертая ракетка мира Доминик Тим считает, что ему удастся обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP.

“Если все будет нормально, то я смогу обойти Федерера, потому что ему нужно защитить много очков.

Моя главная цель - играть на таком же уровне, как в Австралии. Это автоматически скажется на рейтинге“, - цитирует Тима Tennis Head.

Ознакомьтесь также с обновленным рейтингом ATP.

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Теги: теннис, Доминик Тим, ATP, Роджер Федерер
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