Тим: Надеюсь, что смогу обойти Федерера в рейтинге ATP
Австриец приблизился к третьей ракетке мира после Australian Open.
Четвертая ракетка мира Доминик Тим считает, что ему удастся обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP.
“Если все будет нормально, то я смогу обойти Федерера, потому что ему нужно защитить много очков.
Моя главная цель - играть на таком же уровне, как в Австралии. Это автоматически скажется на рейтинге“, - цитирует Тима Tennis Head.
Ознакомьтесь также с обновленным рейтингом ATP.
Полная версия правил