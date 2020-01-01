Свитолина: Я бы очень хотела сыграть матч Кубка Федерации в Украине

Лидер нашего тенниса отметила, что он обязана выигрывать свой одиночный матч.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от старта Кубка Федерации.

“Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх.

Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии. Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель.

В отсутствии лидеров у других команд есть обратная сторона медали. Будет очень сложно, если ты проиграешь теннисистке, которая не стоит даже в топ-100. Расслабляться никак нельзя. Соперницы очень мотивированы обыграть более высоко стоящего, да еще и в матче сборной. Думаю, будет нормально, если старт выйдет немного напряженным и не все будет идеально. Нужно настраиваться играть с первого мяча, так что мыслей о расслаблении нет никаких.

Этот формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своем одиночном матче, который я обязана выиграть“, - отметила Свитолина.

Напомним, что 6 февраля сборная Украины сыграет против Болгарии, а 7 февраля - против Хорватии.