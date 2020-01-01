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Свитолина: Я бы очень хотела сыграть матч Кубка Федерации в Украине

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Лидер нашего тенниса отметила, что он обязана выигрывать свой одиночный матч.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от старта Кубка Федерации.

“Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх.

Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии. Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель.

В отсутствии лидеров у других команд есть обратная сторона медали. Будет очень сложно, если ты проиграешь теннисистке, которая не стоит даже в топ-100. Расслабляться никак нельзя. Соперницы очень мотивированы обыграть более высоко стоящего, да еще и в матче сборной. Думаю, будет нормально, если старт выйдет немного напряженным и не все будет идеально. Нужно настраиваться играть с первого мяча, так что мыслей о расслаблении нет никаких.

Этот формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своем одиночном матче, который я обязана выиграть“, - отметила Свитолина.

Напомним, что 6 февраля сборная Украины сыграет против Болгарии, а 7 февраля - против Хорватии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Кубок Федерации
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Источник: btu.org.ua

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