Свитолина: Здорово видеть, что в сборной Украины есть много новых теннисисток

Украинка считает, что у национальной команды есть хорошие шансы в Кубке Федерации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина предстоящие матчи сборной Украины в Кубке Федерации.

“Это здорово видеть много новых девушек, которые хорошо выступают. Я вижу, что они работают, горят двигаться вперед. Я думаю это наше будущее.

Все относятся к этому очень профессионально, и это невероятно, что у нас такая команда. Я думаю, что у нас хорошие шансы“, - приводит слова Свитолиной UA:Перший.

Напомним, что 6 февраля сборная Украины сыграет против Болгарии, а 7 февраля - против Хорватии.