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Завацкая: Ожидала вызова в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг

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Украинка рассказала, с кем больше всех общается в команде.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала вызов в национальную сборную на матчи Кубка Федерации.

“Сейчас я ожидала, что меня вызовут в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг. Раньше я играла на юниорском Fed Cup и мне очень нравилось выступать в команде, где я играла вместе с Даяной Ястремской. Поэтому сейчас играть за Украину в самом большом турнире для сборной - это супер.

Меня приняли отлично. Со всеми девочками мы хорошо общаемся. Можно сказать, что чаще видимся с Мартой Костюк. Она разговаривает на украинском и это нас сближает, мы стали больше общаться. Также я ближе познакомилась с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко, раньше мы просто здоровались, но были мало знакомы. Также я продолжаю общаться и с Даяной“, - отметила украинка.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк досрочно завершила тренировку накануне Кубка Федерации из-за повреждения.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Кубок Федерации
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Источник: btu.org.ua

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