Завацкая: Ожидала вызова в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг

Украинка рассказала, с кем больше всех общается в команде.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала вызов в национальную сборную на матчи Кубка Федерации.

“Сейчас я ожидала, что меня вызовут в сборную, потому что теперь у меня более высокий рейтинг. Раньше я играла на юниорском Fed Cup и мне очень нравилось выступать в команде, где я играла вместе с Даяной Ястремской. Поэтому сейчас играть за Украину в самом большом турнире для сборной - это супер.



Меня приняли отлично. Со всеми девочками мы хорошо общаемся. Можно сказать, что чаще видимся с Мартой Костюк. Она разговаривает на украинском и это нас сближает, мы стали больше общаться. Также я ближе познакомилась с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко, раньше мы просто здоровались, но были мало знакомы. Также я продолжаю общаться и с Даяной“, - отметила украинка.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк досрочно завершила тренировку накануне Кубка Федерации из-за повреждения.