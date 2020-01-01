Стаховский покинул турнир в Монпелье

Украинский теннисист проиграл хозяину соревнований.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в первом круге турнира серии ATP Tour 250 в Монпелье (Франция).

Наш спортсмен в двух сетах уступил французу Пьеру-Югу Эрберу.

Монпелье. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 2:6, 5:7

Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время украинец выполнил четыре подачи на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из одного.

На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 13.

Напомним, Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье через квалификацию.