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Стаховский покинул турнир в Монпелье

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Украинский теннисист проиграл хозяину соревнований.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в первом круге турнира серии ATP Tour 250 в Монпелье (Франция).

Наш спортсмен в двух сетах уступил французу Пьеру-Югу Эрберу.

Монпелье. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 2:6, 5:7

Матч продолжался 1 час и 31 минуту. За это время украинец выполнил четыре подачи на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из одного.

На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 13.

Напомним, Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье через квалификацию.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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