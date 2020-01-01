Кенин: Обойти Серену в рейтинге WTA - особое чувство, я в восторге

Победительница Australian Open призналась, что до сих пор не верит в свое достижение.

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин прокомментировала тот факт, что она стала первой ракеткой США.

“Все до сих пор как в тумане. Я не могу поверить в то, что случилось. Я чувствую, что продвигаю американский теннис, это большая честь для меня.

Я наблюдала за Сереной, следила за тем, как она выигрывает Большие шлемы. Обойти ее в рейтинге - это особое чувство, я в восторге и не могу дождаться нашего выступления на Кубке Федерации.

Я уверена, Серена крепко меня обнимет и скажет:“ Я всегда верила в тебя, детка, а сейчас давай выиграем Кубок Федерации“, - приводит слова Кенин Tennis World USA.

Отметим, что Кубок Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).