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Кенин: Обойти Серену в рейтинге WTA - особое чувство, я в восторге

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Победительница Australian Open призналась, что до сих пор не верит в свое достижение.
София Кенин
София Кенин
Getty Images

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин прокомментировала тот факт, что она стала первой ракеткой США.

“Все до сих пор как в тумане. Я не могу поверить в то, что случилось. Я чувствую, что продвигаю американский теннис, это большая честь для меня.

Я наблюдала за Сереной, следила за тем, как она выигрывает Большие шлемы. Обойти ее в рейтинге - это особое чувство, я в восторге и не могу дождаться нашего выступления на Кубке Федерации.

Я уверена, Серена крепко меня обнимет и скажет:“ Я всегда верила в тебя, детка, а сейчас давай выиграем Кубок Федерации“, - приводит слова Кенин Tennis World USA.

Отметим, что Кубок Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).

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Теги: теннис, София Кенин, WTA, Серена Уильямс
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