Костюк досрочно завершила тренировку из-за повреждения накануне Кубка Федерации

Украинка подвернула ногу во время игры.

Украинская теннисистка Марта Костюк травмировалась во время тренировки накануне старта Кубка Федерации, сообщает Большой теннис Украины.

Капитан национальной сборной Михаил Филима заявил, что пока серьезность повреждения спортсменки неизвестна.

Отмечается, что Марта подвернула ногу во время тренировки в паре вместе с Лесей Цуренко против Катарины Завацкой и Михаила Филимы. После этого продолжить занятие Костюк не смогла.

В заявке сборной Украины Марта Костюк заменила Катерину Козлову.

Напомним, что 6 февраля сборная Украины сыграет против Болгарии, а 7 февраля - против Хорватии.