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Козлова пропустит матчи Кубка Федерации

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Теннисистка пропустит матчи сборной Украины из-за травмы.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сможет принять участия в матчах сборной Украины на Кубке Федерации.

Заявленная ранее теннисистка пропустит поединки из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

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Таким образом, сборную Украины представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Все девушки уже находятся в Таллине (Эстония), где провели тренировки в преддверии соревнований.

Отметим, что 6 февраля сборная Украины сыграет против Болгарии, а 7 февраля - против Хорватии.

Напомним, на минувшем Australian Open Катарина Завацкая выбыла после первого круга.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Марта Костюк, Кубок Федерации
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