Стаховский победил в финале квалификации турнира в Монпелье

Украинец пробился в основную сетку турнира серии ATP 250.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Южной Франции в Монпелье.

Стаховский в финале квалификации обыграл представителя Сербии Данило Петровича. Для этого украинцу потребовался 1 час 2 минуты. За это время Сергей подал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5-ти брейк-поинта.

Его соперник 4 раза подал на вылет, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и не реализовал свой единственный шанс на брейк.

Монпелье. Финал квалификации.

Сергей Стаховский (Украина) - Данило Петрович (Сербия) - 6:2, 6:4

Отметим, что призовой фонд турнира серии ATP 250 составляет чуть более 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский презентовал собственную марку вина.