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Стаховский победил в финале квалификации турнира в Монпелье

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Украинец пробился в основную сетку турнира серии ATP 250.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Южной Франции в Монпелье. 

Стаховский в финале квалификации обыграл представителя Сербии Данило Петровича. Для этого украинцу потребовался 1 час 2 минуты. За это время Сергей подал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5-ти брейк-поинта.

Его соперник 4 раза подал на вылет, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру и не реализовал свой единственный шанс на брейк.

Монпелье. Финал квалификации.

Сергей Стаховский (Украина) - Данило Петрович (Сербия) - 6:2, 6:4

Отметим, что призовой фонд турнира серии ATP 250 составляет чуть более 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский презентовал собственную марку вина.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Монпелье, турнир, ATP, ATP 250
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