Джокович: После финала я был опустошен

Серб потерял много эмоций во время турнира.

Первая ракетка мира Новак Джокович подвел итоги Australian Open.

“Мне пришлось на пару часов оставить команду в раздевалке, но когда я вернулся, то увидел беспорядок, который они устроили. Мне кажется, что они хорошо провели время и были довольны.

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Они не пили много - я рад. Было уже слишком поздно куда-то идти или что-то делать, так что мы просто решили отмечать в номере.

Сегодня ощущения не такие, какие были после финала. Тогда я был измотан, слегка опустошен, и было трудно все осознать. Сейчас я просто чувствую облегчение, ведь турнир позади.

Во время него было много эмоций, напряжения, событий. Прекрасно, что мне удалось выиграть еще один титул и удачно завершить турнир“, - приводит слова Джоковича Herald Sun.

Отметим, что после победы в финале Джокович вернулся на первую строчку мирового рейтинга.