Джокович: Трудное детство сделало меня сильнее

Серб рассказал о том, что его мотивирует работать усерднее.

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Домиником Тимом в финале Australian Open поведал о сложностях, с которыми он столкнулся в детстве.

“Мое детство проходило в Сербии 90-х: войны, тяжелые времена, эмбарго. Мы стояли в очередях за хлебом, молоком и водой.

Это все сделало меня сильнее, я стал голоден до побед в том, чем хотел заниматься по жизни. Я поднимался с самых низов, моя семья справлялась с тяжелейшими жизненными обстоятельствами.

Я всегда напоминаю себе о том, с чего начинал, и это вдохновляет меня, мотивирует работать еще усерднее. Это, наверное, одна из причин, по которым я могу найти в себе силы бороться с трудностями“, - приводит слова Джоковича AFP.

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