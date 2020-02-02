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Тим: Я счастлив, что могу бороться с такими игроками, как Джокович

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Австриец отметил, что лесные пожары важнее, чем теннис.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Australian Open.

“Хочу начать с поздравления Новака с этим удивительным достижением. Поздравляю и его команду, которая делает прекрасную работу. Новак, ты и два других парня вывели теннис на невероятный уровень. Я горд и счастлив, что могу бороться с вами.

Надеюсь, в следующий раз мне удастся одержать победу.

Без сомнений, лесные пожары важнее, чем теннис. То, через что прошла эта красивая страна - это настоящая драма. Надеюсь, все восстановится в ближайшее время, и подобный кошмар с лесами, животными и людьми больше никогда не повторится.

Я чувствовал невероятную поддержку на протяжении всех двух недель. Это один из лучших турниров в мире, и я буду очень рад вернуться сюда в следующем году“, - отметил Тим в послематчевом интервью.

Напомним, Доминик Тим проиграл Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.

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Теги: теннис, Доминик Тим, Новак Джокович, Australian Open, Открытий чемпионат Австралии
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