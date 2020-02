Тим: Я счастлив, что могу бороться с такими игроками, как Джокович

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Australian Open.

“Хочу начать с поздравления Новака с этим удивительным достижением. Поздравляю и его команду, которая делает прекрасную работу. Новак, ты и два других парня вывели теннис на невероятный уровень. Я горд и счастлив, что могу бороться с вами.

Надеюсь, в следующий раз мне удастся одержать победу.

Без сомнений, лесные пожары важнее, чем теннис. То, через что прошла эта красивая страна - это настоящая драма. Надеюсь, все восстановится в ближайшее время, и подобный кошмар с лесами, животными и людьми больше никогда не повторится.

Я чувствовал невероятную поддержку на протяжении всех двух недель. Это один из лучших турниров в мире, и я буду очень рад вернуться сюда в следующем году“, - отметил Тим в послематчевом интервью.

Always a tough ask to speak after a loss but brilliantly done @ThiemDomi.



We can't wait to see you back next year 👋 #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/N2fOpOdvXk