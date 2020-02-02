Джокович в напряженном финале стал восьмикратным чемпионом Australian Open

Сербский теннисист переиграл соперника из Австрии.

Сербский теннисист в пяти сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

В первом сете Джокович переиграл своего соперника. Однако австриец не только сумел выиграть следующий сет, но уверенно переиграл серба в третьем сете - 6:2. Доминик выиграл шесть геймов подряд, чем удивил всех.

Новак собрался с силами и успешно выиграл следующих два сета, что позволило ему одержать победу в финале Australian Open.

The king has returned 👑



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Матч продолжался чуть более четырех часов. За это время на счету Джоковича 9 эйсов, 5 двойных ошибках, 57 невынужденных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 12. На счету его соперника 13 подач на вылет, допустил 5 двойных ошибках, 57 невынужденных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 12.

Отметим, что для Джоковича этот титул стал восьмым в карьере в турнире Australian Open. Эта победа позволила сербу вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

Напомним, что в женском турнире выиграла София Кенин.