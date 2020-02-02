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Джокович в напряженном финале стал восьмикратным чемпионом Australian Open

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Сербский теннисист переиграл соперника из Австрии.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист в пяти сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

В первом сете Джокович переиграл своего соперника. Однако австриец не только сумел выиграть следующий сет, но уверенно переиграл серба в третьем сете - 6:2. Доминик выиграл шесть геймов подряд, чем удивил всех.

Новак собрался с силами и успешно выиграл следующих два сета, что позволило ему одержать победу в финале Australian Open.

Матч продолжался чуть более четырех часов. За это время на счету Джоковича 9 эйсов, 5 двойных ошибках, 57 невынужденных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 12. На счету его соперника 13 подач на вылет, допустил 5 двойных ошибках, 57 невынужденных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 12. 

Отметим, что для Джоковича этот титул стал восьмым в карьере в турнире Australian Open. Эта победа позволила сербу вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

Напомним, что в женском турнире выиграла София Кенин.

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Теги: Новак Джокович, Доминик Тим, теннис, финал, Открытый чемпионат Австралии, Australian Open
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