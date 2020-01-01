Кенин - Мугуруса: видео обзор финала Australian Open
София Кенин впервые стала победительницей турнира Большого шлема.
В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису американка София Кенин в тяжелом матче обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании.
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21-летняя Кенин впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, и благодаря выступлению в Австралии станет первой ракеткой США, обойдя в рейтинге легендарную Серену Уильямс.
Вашему вниманию видео обзор матча Кенин - Мугуруса:
Со всеми результатами женской сетки Australian Open можно ознакомиться здесь.
Полная версия правил