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Кенин - Мугуруса: видео обзор финала Australian Open

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София Кенин впервые стала победительницей турнира Большого шлема.

Кенин - Мугуруса: видео обзор финального матча
Кенин - Мугуруса: видео обзор финального матча
Getty Images

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису американка София Кенин в тяжелом матче обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании.

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21-летняя Кенин впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, и благодаря выступлению в Австралии станет первой ракеткой США, обойдя в рейтинге легендарную Серену Уильямс.

Вашему вниманию видео обзор матча Кенин - Мугуруса:

Со всеми результатами женской сетки Australian Open можно ознакомиться здесь

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