Серена Уильямс лишится статуса первой ракетки США
Юная София Кенин станет лучшей американской теннисисткой.
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, впервые в карьере завоевав титул Большого шлема.
Эта победа позволит 21-летней Кенин с понедельника, 3 февраля, попасть в топ-10 мирового рейтинга WTA, заняв в нем седьмую строчку.
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Таким образом, Кенин обойдет в рейтинге именитую Серену Уильямс, которая покинула Australian Open на стадии 1/16 финала. 38-летняя Уильямс лишится статуса первой ракетки США, так как в мировом рейтинге окажется на девятом месте.
Вашему вниманию полные результаты Australian Open-2020.
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