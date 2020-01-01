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Серена Уильямс лишится статуса первой ракетки США

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Юная София Кенин станет лучшей американской теннисисткой.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, впервые в карьере завоевав титул Большого шлема.

Эта победа позволит 21-летней Кенин с понедельника, 3 февраля, попасть в топ-10 мирового рейтинга WTA, заняв в нем седьмую строчку.

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Таким образом, Кенин обойдет в рейтинге именитую Серену Уильямс, которая покинула Australian Open на стадии 1/16 финала. 38-летняя Уильямс лишится статуса первой ракетки США, так как в мировом рейтинге окажется на девятом месте.

Вашему вниманию полные результаты Australian Open-2020.

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Теги: теннис, Серена Уильямc, София Кенин, рейтинг WTA, рейтинг, WTA
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