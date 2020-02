Кенин - о победе на Australian Open: Моя мечта осуществилась

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в финале Открытого чемпионата Австралии.

“Это моя первая речь в этом статусе. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье за прекрасный матч и турнир. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой еще не раз сыграли в финалах.

Моя мечта осуществилась. Я не могу описать это словами. Это очень эмоциональный момент. Я упорно работала, чтобы добиться этого, и теперь смогла реализовать свою мечту.

Я люблю этот турнир, и я очень рада, что выиграла именно здесь.

Спасибо всем зрителям! Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я люблю вас всей душой.

Я хочу сказать спасибо моей команде и моему папе, с которым мы вместе работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч. Я люблю тебя.

Спасибо всем за поддержку“, - сказала Кенин после матча.

