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Кенин - о победе на Australian Open: Моя мечта осуществилась

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Американка выиграла дебютный титул на турнирах Большого шлема.
София Кенин
София Кенин
Getty Images

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в финале Открытого чемпионата Австралии.

“Это моя первая речь в этом статусе. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье за прекрасный матч и турнир. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой еще не раз сыграли в финалах.

Моя мечта осуществилась. Я не могу описать это словами. Это очень эмоциональный момент. Я упорно работала, чтобы добиться этого, и теперь смогла реализовать свою мечту.

Я люблю этот турнир, и я очень рада, что выиграла именно здесь.

Спасибо всем зрителям! Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я люблю вас всей душой.

Я хочу сказать спасибо моей команде и моему папе, с которым мы вместе работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч. Я люблю тебя.

Спасибо всем за поддержку“, - сказала Кенин после матча.

Отметим, что для Софии Кенин этот триумф стал дебютным в карьере на турнирах Большого шлема.

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Теги: теннис, София Кенин, Australian Open
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