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Джокович - Тим: видео онлайн трансляция финала Australian Open

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Новак Джокович и Доминик Тим будут бороться за титул Большого шлема. Следите за событиями противостояния в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Джокович - Тим: видео онлайн трансляция
Джокович - Тим: видео онлайн трансляция
Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, вторая ракетка мира Новак Джокович встретится с представителем Австрии Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является серб.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Джокович - Тим, которая начнется 2 февраля в 10:30 по киевскому времени:

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Доминик Тим, Australian Open, видео онлайн трансляция
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