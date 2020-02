Кенин в тяжелом матче обыграла Мугурусу и стала чемпионкой Australian Open

Американская теннисистка София Кенин в трех сетах обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Финал

София Кенин (США, 14) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4:6, 6:2, 6:2

