Кенин в тяжелом матче обыграла Мугурусу и стала чемпионкой Australian Open

Представительница США выиграла дебютный титул Большого шлема.

Американская теннисистка София Кенин в трех сетах обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Финал

София Кенин (США, 14) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4:6, 6:2, 6:2

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

После поражения в первой партии, Кенин сумела выровнять ситуацию на корте и одержать победу в матче.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. За это время на счету американки 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 из 6 реализованных брейк-поинта. Ее соперника выполнила 9 подач на вылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 12.

Отметим, что этот титул стал для 21-летней американки дебютным на турнирах Большого шлема.