Джокович - Тим: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open
В воскресенье, 2 февраля, сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Австрии Домиником Тимом финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является сербский спортсмен.
Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Джоковича с коэффициентом 1.25, в то время как успех его соперника оценили в 3.95.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили успех Новака в 1.28, а Доминика - в 3.90.
Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Джоковича - 1.25, победа Тима - 4.00.
Матч Джоковича - Тима состоится в воскресенье, 2 февраля, в 10:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на финальный матч женского Australian Open.
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