Джокович - Тим: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open

Новак Джокович и Доминик Тим встретятся в финале Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 2 февраля, сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Австрии Домиником Тимом финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является сербский спортсмен.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Джоковича с коэффициентом 1.25, в то время как успех его соперника оценили в 3.95.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили успех Новака в 1.28, а Доминика - в 3.90.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Джоковича - 1.25, победа Тима - 4.00.

Матч Джоковича - Тима состоится в воскресенье, 2 февраля, в 10:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на финальный матч женского Australian Open.