Переключиться на мобильную версию

Джокович - Тим: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open

Комментариев: 0
Новак Джокович и Доминик Тим встретятся в финале Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Джокович - Тим
Джокович - Тим
Getty Images

В воскресенье, 2 февраля, сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Австрии Домиником Тимом финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является сербский спортсмен.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Джоковича с коэффициентом 1.25, в то время как успех его соперника оценили в 3.95.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили успех Новака в 1.28, а Доминика - в 3.90. 

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Джоковича - 1.25, победа Тима - 4.00.

Матч Джоковича - Тима состоится в воскресенье, 2 февраля, в 10:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на финальный матч женского Australian Open.

Поделись:
Теги: Новак Джокович, Доминик Тим, теннис букмекеры, Открытый чемпионат Австралии по теннису, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, WTA, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь