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Младенович и Бабош вновь завоевали титул чемпионок парного разряда Australian Open

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Теннисистки провели свой третий финал подряд.
Тимея Бабош и Кристина Младенович
Тимея Бабош и Кристина Младенович
Getty Images

Француженка Кристина Младенович в паре с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош одержали победу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Девушки в двух сетах обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).

Australian Open. Финал (парный разряд)

Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) - Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия) - 2:6, 1:6.

Отметим, что Младенович и Бабош уже третий год подряд выходят в финал парного разряда. В 2018 году девушки стали чемпионками, а в 2019-м проиграли россиянкам Макаровой и Весниной.

Напомним, что в финале женской сетки в одиночном разряде сыграют София Кенин и Гарбинье Мугуруса. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Кенин - Мугуруса.

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Теги: теннис, Кристина Младенович, Тимея Бабош, Открытый чемпионат Австралии по теннису, парный разряд, WTA, Australian Open
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