Младенович и Бабош вновь завоевали титул чемпионок парного разряда Australian Open
Француженка Кристина Младенович в паре с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош одержали победу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Девушки в двух сетах обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
Australian Open. Финал (парный разряд)
Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) - Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия) - 2:6, 1:6.
Lift it high 🏆#AO2020 | #AusOpen | @TimeaBabos | @KikiMladenovic pic.twitter.com/UumCc9HB22— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020
Отметим, что Младенович и Бабош уже третий год подряд выходят в финал парного разряда. В 2018 году девушки стали чемпионками, а в 2019-м проиграли россиянкам Макаровой и Весниной.
Напомним, что в финале женской сетки в одиночном разряде сыграют София Кенин и Гарбинье Мугуруса. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Кенин - Мугуруса.
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