Младенович и Бабош вновь завоевали титул чемпионок парного разряда Australian Open

Теннисистки провели свой третий финал подряд.

Француженка Кристина Младенович в паре с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош одержали победу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Девушки в двух сетах обыграли дуэт Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).

Australian Open. Финал (парный разряд)

Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) - Кристина Младенович (Франция)/Тимея Бабош (Венгрия) - 2:6, 1:6.

Отметим, что Младенович и Бабош уже третий год подряд выходят в финал парного разряда. В 2018 году девушки стали чемпионками, а в 2019-м проиграли россиянкам Макаровой и Весниной.

Напомним, что в финале женской сетки в одиночном разряде сыграют София Кенин и Гарбинье Мугуруса. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Кенин - Мугуруса.