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Тим - Зверев: видео онлайн трансляция полуфинала Australian Open

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Доминик Тим и Александ Зверев разыграют путевку в финал турнира Большого шлема. Следите за событиями противостояния в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Доминик Тим - Александр Зверев: видео онлайн трансляция
Доминик Тим - Александр Зверев: видео онлайн трансляция
Getty Images

Седьмая ракетка мира Александр Зверев сыграет с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является Тим.

Матч Тим - Зверев состоится в пятницу, 31 января. Ориентировочное начало матча - 10:30 по киевскому времени.

Напомним, в финал Australian Open уже вышел серб Новак Джокович, который обыграл Роджера Федерера. Смотрите видео обзор этого поединка.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей мужской сетки.

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Теги: теннис, Доминик Тим, Александр Зверев, Australian Open
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