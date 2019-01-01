Тим - Зверев: видео онлайн трансляция полуфинала Australian Open

Доминик Тим и Александ Зверев разыграют путевку в финал турнира Большого шлема. Следите за событиями противостояния в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Доминик Тим - Александр Зверев: видео онлайн трансляция Getty Images Седьмая ракетка мира Александр Зверев сыграет с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом является Тим. Матч Тим - Зверев состоится в пятницу, 31 января. Ориентировочное начало матча - 10:30 по киевскому времени. Напомним, в финал Australian Open уже вышел серб Новак Джокович, который обыграл Роджера Федерера. Смотрите видео обзор этого поединка. Вашему вниманию также расписание и результаты матчей мужской сетки.

Александра Колесникова