Кенин - Мугуруса: прогноз и ставки букмекеров на финальный матч Australian Open

София Кенин и Гарбинье Мугуруса встретятся в финале Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 1 февраля, американская теннисистка София Кенин встретится с представительницей Испании Габринье Мугурусой в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является испанская спортсменка. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Мугурусы с коэффициентом 1.52, в то время как успех ее соперницы оценили в 2.54.

Кроме того, аналитики уверены, что Гарбинье выиграет в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 2.25, а на победу испанки в трех сетах - 3.80. Что касается Кенин, то ее победу в двух сетах оценили в 4.10, а в трех сетах - в 5.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили успех Мугурусы в 1.53, а Кенин - в 2.50. Также эксперты уверены в победе испанки в двух сетах - 2.25, в то время как триумф американки в двух сетах оценили в 4.50.

Эксперты из bet365 установили схожие котировки: победа Кенин - 2.50, победа Мугурусы - 1.57; победа Кенин в двух сетах - 3.75, в трех - 5.50; победа Мугурусы в двух сетах - 2.37, в трех - 4.00.

Матч Кенин - Мугуруса состоится в субботу, 1 февраля, в 10:30 по киевскому времени.