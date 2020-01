Барти разобралась с Квитовой и вышла в полуфинал Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. За это время первая ракетка мира подала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта. Ее соперница дважды подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 из 12-ти брейк-поинта.

Australian Open. Четвертьфинал.

Эшли Барти (Австралия) - Петра Квитова (Чехия) - 7:6 (6), 6:2

No.1 seed @ashbarty defeats Kvitova to become the first 🇦🇺 to reach the women's singles semifinals at the @AustralianOpen since 1984 --> https://t.co/TjeF6du3sE pic.twitter.com/Teg9KUPru2