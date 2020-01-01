Барти разобралась с Квитовой и вышла в полуфинал Australian Open

Австралийская спортсменка уверенно выиграла в четвертьфинале турнира.

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. За это время первая ракетка мира подала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта. Ее соперница дважды подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 из 12-ти брейк-поинта.

Australian Open. Четвертьфинал.

Эшли Барти (Австралия) - Петра Квитова (Чехия) - 7:6 (6), 6:2

В полуфинале Australian Open Эшли Барти предстоит сыграть с американской теннисисткой Софией Кенин.

Вашему вниманию все результаты женской сетки на Открытом чемпионате Австралии по теннису.