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Барти разобралась с Квитовой и вышла в полуфинал Australian Open

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Австралийская спортсменка уверенно выиграла в четвертьфинале турнира.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. За это время первая ракетка мира подала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта. Ее соперница дважды подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 из 12-ти брейк-поинта.

Australian Open. Четвертьфинал.

Эшли Барти (Австралия) - Петра Квитова (Чехия) - 7:6 (6), 6:2

В полуфинале Australian Open Эшли Барти предстоит сыграть с американской теннисисткой Софией Кенин.

Вашему вниманию все результаты женской сетки на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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Теги: теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Эшли Барти, Петра Квитова, четвертьфинал, WTA, Australian Open
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