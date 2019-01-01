Стало известно расписание сборной Украины на Кубке Федерации

Национальная команда сыграет против сборных Болгарии и Хорватии.

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, который на следующей неделе пройдут в Таллине (Эстония).

В четверг, 6 февраля, Украина сыграет первый матч против сборной Болгарии.

На следующий день, 7 февраля наши теннисистки встретятся со сборной Хорватии.

В случае выхода из группы, 8 февраля, национальная команда проведет поединок за право выйти в плей-офф Мировой группы. Лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют за сборную Украины в Кубке Федерации.