Калинина выступит в основной сетке турнира в США

Украинская теннисистка сыграет на соревнованиях в Ньюпорт-Бич.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина заявилась на турнир WTA Series в Ньюпорт-Бич (США). Наша спортсменка получила 14-й номер посева и пропустит первый круг соревнований.

Во втором раунде соперницей украинки будет победительница матча Джессика Понше (Франция) - Диана Марцинкевич (Латвия).

Напомним, ранее Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open.