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Калинина выступит в основной сетке турнира в США

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Украинская теннисистка сыграет на соревнованиях в Ньюпорт-Бич.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина заявилась на турнир WTA Series в Ньюпорт-Бич (США). Наша спортсменка получила 14-й номер посева и пропустит первый круг соревнований.

Во втором раунде соперницей украинки будет победительница матча Джессика Понше (Франция)  - Диана Марцинкевич (Латвия).

Напомним, ранее Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина
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Источник: btu.org.ua

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