Калинина выступит в основной сетке турнира в США
Украинская теннисистка сыграет на соревнованиях в Ньюпорт-Бич.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина заявилась на турнир WTA Series в Ньюпорт-Бич (США). Наша спортсменка получила 14-й номер посева и пропустит первый круг соревнований.
Во втором раунде соперницей украинки будет победительница матча Джессика Понше (Франция) - Диана Марцинкевич (Латвия).
Напомним, ранее Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open.
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