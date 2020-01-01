Надаль: Когда Кирьос играет с позитивным настроем, он делает многое для всего тенниса

Испанец признался, что матч против австралийца был тяжелым.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом в четвертом круге Australian Open.

“Это был очень тяжелый матч. Вначале я контролировал игру, но невозможно держать все под контролем, играя против Кирьоса. Когда я ошибся на своей подаче во втором сете, мне было очень сложно сделать брейк. В четвертой партии я сыграл ужасно, но это часть спорта, которую необходимо принять. Я пытался восстановиться психологически к тай-брейку.

Когда Ник играет с позитивным настроем, он делает многое для всего тенниса. Он один из самых талантливых в туре, и мне нравится его выступление на этом турнире“, - приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

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