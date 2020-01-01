Переключиться на мобильную версию

Циципас: Выиграю Australian Open в следующем году

Комментариев: 0
Греческий теннисист покинул турнир после третьего круга.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии от канадца Милоша Раонича.

“Такова жизнь. Я научился с этим справляться. В прошлом году было нелегко, у меня не получилось. Поражение в полуфинале разбило мне сердце.

В этом году ситуация немного другая. Я продолжу работать. Все в порядке. Выиграю турнир в следующем году“, - цитирует Циципаса пресс-служба турнира. 

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами мужской сетки Australian Open.

Поделись:
Теги: теннис, Australian Open, Стефанос Циципас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь