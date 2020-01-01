Циципас: Выиграю Australian Open в следующем году
Греческий теннисист покинул турнир после третьего круга.
Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии от канадца Милоша Раонича.
“Такова жизнь. Я научился с этим справляться. В прошлом году было нелегко, у меня не получилось. Поражение в полуфинале разбило мне сердце.
В этом году ситуация немного другая. Я продолжу работать. Все в порядке. Выиграю турнир в следующем году“, - цитирует Циципаса пресс-служба турнира.
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