Циципас: Выиграю Australian Open в следующем году

Греческий теннисист покинул турнир после третьего круга.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии от канадца Милоша Раонича.

“Такова жизнь. Я научился с этим справляться. В прошлом году было нелегко, у меня не получилось. Поражение в полуфинале разбило мне сердце.

В этом году ситуация немного другая. Я продолжу работать. Все в порядке. Выиграю турнир в следующем году“, - цитирует Циципаса пресс-служба турнира.

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