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Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Australian Open

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Первая ракетка Украины продолжает борьбу на турнире Большого шлема.

Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция
Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция
Getty Images

В субботу, 25 января, пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open. Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. 

Счет в очных встречах между спортсменками - 4:1 в пользу украинки.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Свитолина.

Матч Свитолина - Мугуруса состоится не ранее 10:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, во втором круге Элина Свитолина обыграла американку Лорен Дэвис.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса, видео онлайн трансляция, Australian Open
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