Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Australian Open

Первая ракетка Украины продолжает борьбу на турнире Большого шлема.

Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция Getty Images

В субботу, 25 января, пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open. Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.

Счет в очных встречах между спортсменками - 4:1 в пользу украинки.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Свитолина.

Матч Свитолина - Мугуруса состоится не ранее 10:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, во втором круге Элина Свитолина обыграла американку Лорен Дэвис.