Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Australian Open
Первая ракетка Украины продолжает борьбу на турнире Большого шлема.
В субботу, 25 января, пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open. Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.
Счет в очных встречах между спортсменками - 4:1 в пользу украинки.
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Свитолина.
Матч Свитолина - Мугуруса состоится не ранее 10:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Напомним, во втором круге Элина Свитолина обыграла американку Лорен Дэвис.
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