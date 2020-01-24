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Федерер вошел в историю Australian Open

Комментариев: 1
Швейцарец стал первым теннисистом, который выиграл 100 матчей на двух ТБШ.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу в матче с Джоном Миллманом в рамках Australian Open.

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Australian Open, третий круг

Роджер Федерер - Джон Миллман- 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8) 

Для швейцарского теннисиста эта победа стала 100-й в турнире Открытого чемпионата Австралии. Кроме этого, Федерер имеет 101 победу на турнире в Уимблдон.

Роджер стал первым в истории, кто одержал 100 побед в двух турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович стал шестым теннисистом в истории, выигравшим 900 матчей.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки.

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Теги: Роджер Федерер, теннис, Australian Open
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Осталось 500 символов
Orzy    24.01.2020, 21:12
Оценка:  0
Orzy
Круто! На последнем ТБ проигрывал 5:8 и было две подачи соперника. Федя взял их, а потом и ещё 3 мяча, исполнив весьма рискованный укороченный.
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