Федерер вошел в историю Australian Open

Швейцарец стал первым теннисистом, который выиграл 100 матчей на двух ТБШ.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу в матче с Джоном Миллманом в рамках Australian Open.

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Australian Open, третий круг

Роджер Федерер - Джон Миллман- 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)

Для швейцарского теннисиста эта победа стала 100-й в турнире Открытого чемпионата Австралии. Кроме этого, Федерер имеет 101 победу на турнире в Уимблдон.

Роджер стал первым в истории, кто одержал 100 побед в двух турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович стал шестым теннисистом в истории, выигравшим 900 матчей.

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