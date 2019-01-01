Осака: Никто не хочет проигрывать 15-летней теннисистке

Действующая чемпионка покинула турнир.

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала сенсационное поражение от 15-летней соперницы в рамках турнира Australia Open.

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“Сейчас у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100 процентов.

Жизнь полна испытаний. Мои испытания - это теннисные матчи, вы можете наблюдать это. Я должна научиться справляться с этим.

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Есть моменты, когда все получается. Вы тоже можете видеть это. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не пониманию, что нужно делать.

Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не должен иметь значения“, - цитирует Осаку AFP.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира Australia Open.