Переключиться на мобильную версию

Осака: Никто не хочет проигрывать 15-летней теннисистке

Комментариев: 0
Действующая чемпионка покинула турнир.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала сенсационное поражение от 15-летней соперницы в рамках турнира Australia Open.

Читай также: Экс-первая ракетка мира завершила карьеру

“Сейчас у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100 процентов. 

Жизнь полна испытаний. Мои испытания - это теннисные матчи, вы можете наблюдать это. Я должна научиться справляться с этим.

Читай также: Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open

Есть моменты, когда все получается. Вы тоже можете видеть это. Но бывают ситуации, когда я просто ошеломлена и вообще не пониманию, что нужно делать.

Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не должен иметь значения“, - цитирует Осаку AFP. 

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира Australia Open.

Поделись:
Теги: Australia Open, Наоми Осака, Кори Гауфф, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь