Действующая чемпионка Australian Open уступила 15-летней сопернице
Японская теннисистка Наоми Осака, которая в прошлом году выиграла Открытый чемпион Австралии, на нынешнем турнире проиграла уже на первой неделе.
22-летняя четвертая ракетка мира не сумела преодолеть третий раунд Australian Open, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф. Матч продолжался 1 час 8 минут. Примечательно, что для Гауфф это дебютный Australian Open в карьере.
Australian Open, третий круг
Наоми Осака (Япония) - Кори Гауфф (США) - 3:6, 4:6
We'll crown a new women's champion at #AO2020 👑@CocoGauff overcomes 2019 winner Osaka 6-3 6-4 to reach the fourth round in a dream #AusOpen debut.#AO2020 pic.twitter.com/gsm4QM3Inx— #AusOpen (@AustralianOpen) 24 января 2020 г.
В следующем туре 15-летняя спортсменка сыграет с победительницей пары Чжан Шуай - София Кенин.
Отметим, что в первом круге Кори Гауфф выбила с турнира именитую американку Винус Уильямс.
Ранее сообщалось, что известная теннисистка из США Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open.
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