Действующая чемпионка Australian Open уступила 15-летней сопернице

Японская теннисистка Наоми Осака, которая в прошлом году выиграла Открытый чемпион Австралии, на нынешнем турнире проиграла уже на первой неделе.

22-летняя четвертая ракетка мира не сумела преодолеть третий раунд Australian Open, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф. Матч продолжался 1 час 8 минут. Примечательно, что для Гауфф это дебютный Australian Open в карьере.

Australian Open, третий круг

Наоми Осака (Япония) - Кори Гауфф (США) - 3:6, 4:6

