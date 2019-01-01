Действующая чемпионка Australian Open уступила 15-летней сопернице

Наоми Осака покинула турнир Большого шлема на первой неделе.

Японская теннисистка Наоми Осака, которая в прошлом году выиграла Открытый чемпион Австралии, на нынешнем турнире проиграла уже на первой неделе.

22-летняя четвертая ракетка мира не сумела преодолеть третий раунд Australian Open, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф. Матч продолжался 1 час 8 минут. Примечательно, что для Гауфф это дебютный Australian Open в карьере.

Australian Open, третий круг

Наоми Осака (Япония) - Кори Гауфф (США) - 3:6, 4:6

В следующем туре 15-летняя спортсменка сыграет с победительницей пары Чжан Шуай - София Кенин.

Отметим, что в первом круге Кори Гауфф выбила с турнира именитую американку Винус Уильямс.

Ранее сообщалось, что известная теннисистка из США Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open.