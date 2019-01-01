Свитолина - Дэвис: видео обзор матча второго круга Australian Open
Украинка пробилась в следующий раунд турнира Большого шлема.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из США в матче второго круга Australian Open.
Украинка справилась соперницей в двух сетах - 6:2, 7:6 (6).
Смотрите видео обзор матча Свитолина - Дэвис:
В следующем раунде Элина Свитолина встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.
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