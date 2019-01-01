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Свитолина - Дэвис: видео обзор матча второго круга Australian Open

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Украинка пробилась в следующий раунд турнира Большого шлема.

Свитолина - Дэвис: видео обзор матча
Свитолина - Дэвис: видео обзор матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из США в матче второго круга Australian Open.

Украинка справилась соперницей в двух сетах - 6:2, 7:6 (6).

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Дэвис:

В следующем раунде Элина Свитолина встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео обзор матча, видео, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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