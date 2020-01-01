Переключиться на мобильную версию

Ястремская и Бондаренко покинули парный турнир Australian Open

Комментариев: 0
На престижном турнире больше не осталось украинских теннисисток, которые выступают в парном разряде.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Последние украинские теннисистки покинули парный разряд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, выступающая с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар, уступили восьмой сеяной паре - Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Пешке и Схюрс уверенно одержали победу - 4:6, 2:6.

Украинка Катерина Бондаренко в дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич в двух сетах проиграла хорватско-сербской паре Дарья Юрак/Нина Стоянович - 1:6, 4:6.

Таким образом, на турнире Большого шлема, осталась единственная теннисистка, представляющая Украину - Элина Свитолина, выступающая в одиночном разряде.

Напомним, первая ракетка Украины пробилась в третий круг Australian Open.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open, парный разряд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь