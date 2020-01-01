Ястремская и Бондаренко покинули парный турнир Australian Open

На престижном турнире больше не осталось украинских теннисисток, которые выступают в парном разряде.

Даяна Ястремская Getty Images

Последние украинские теннисистки покинули парный разряд Открытого чемпионата Австралии по теннису. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, выступающая с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар, уступили восьмой сеяной паре - Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Пешке и Схюрс уверенно одержали победу - 4:6, 2:6. Украинка Катерина Бондаренко в дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич в двух сетах проиграла хорватско-сербской паре Дарья Юрак/Нина Стоянович - 1:6, 4:6. Таким образом, на турнире Большого шлема, осталась единственная теннисистка, представляющая Украину - Элина Свитолина, выступающая в одиночном разряде. Напомним, первая ракетка Украины пробилась в третий круг Australian Open.

Горемыкина Екатерина