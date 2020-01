Экс-первая ракетка мира завершила карьеру

Представительница Дании Каролин Возняцки в трех сетах уступила представительнице Туниса Онс Жабер в матче третьего круга Australian Open проиграла.

Для именитой 29-летней датчанки этот поединок был последним в карьере, так как она покинула большой спорт. После матча болельщики стоя провожали выдающуюся спортсменку.

За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла Australian Open-2018 и еще 29 титулов. Также Каролин дважды играла в финале US Open. Кроме того, Возняцки 71 неделю провела на первой строчке рейтинга и занимает по этому показателю девятое место в истории.

WTA World No. 1 Two-time Year-End No. 1 30 WTA singles titles @AustralianOpen champion WTA Finals Champion Two-time WTA Diamond ACES Award winner What a career. We will miss you on tour. #CongratsCaro pic.twitter.com/7BOO2Mr3ep

Возняцки дважды завершала сезон первой ракеткой мира, а также восемь раз - в топ-10. Элитные теннисистки уже записали видео для Возняцки.

Попрощались со спортсменкой и лучшие теннисисты планеты.

"Caro, I don’t know how to say goodbye to you.“

“Thank you for everything you’ve done for tennis.”

"I wish you all the best in your personal life. Happiness. Health.”@atptour players @rogerfederer, @DjokerNole & @RafaelNadal send messages of ❤️ to @CaroWozniacki.#CongratsCaro pic.twitter.com/JkHBtBV43n