Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open

Одна из главных претенденток на победу покинула турнир по итогам третьего круга.

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно покинула Открытый чемпионат Австралии после третьего круга соревнований.

38-летняя Уильямс, которая была сеяной под 8-м номером, в поединке третьего круга уступила в трех сетах представительнице Китая Ван Цян.

Australian Open, третий круг

Ван Цян (Китай) - Серена Уильямс (США) - 6:4, 6:7 (2), 7:5

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 января 2020 г.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Уильямс подала 8 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6-ти брейк-поинтов. А китаянка дважды подала навылет, один раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 12-ти брейк-поинтов.

Путевку в четвертьфинал Ван Цян разыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая обыграла датчанку Каролину Возняцки.

Вашему вниманию расписание и результаты женской сетки Australian Open.