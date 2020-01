Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно покинула Открытый чемпионат Австралии после третьего круга соревнований.

38-летняя Уильямс, которая была сеяной под 8-м номером, в поединке третьего круга уступила в трех сетах представительнице Китая Ван Цян.

Australian Open, третий круг

Ван Цян (Китай) - Серена Уильямс (США) - 6:4, 6:7 (2), 7:5

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X