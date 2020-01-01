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Серена Уильямс сенсационно вылетела с Australian Open

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Одна из главных претенденток на победу покинула турнир по итогам третьего круга.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно покинула Открытый чемпионат Австралии после третьего круга соревнований.

38-летняя Уильямс, которая была сеяной под 8-м номером, в поединке третьего круга уступила в трех сетах представительнице Китая Ван Цян.

Australian Open, третий круг

Ван Цян (Китай) - Серена Уильямс (США) - 6:4, 6:7 (2), 7:5

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Уильямс подала 8 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6-ти брейк-поинтов. А китаянка дважды подала навылет, один раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 12-ти брейк-поинтов.

Путевку в четвертьфинал Ван Цян разыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая обыграла датчанку Каролину Возняцки.

Вашему вниманию расписание и результаты женской сетки Australian Open.

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Теги: WTA, Серена Уильямс, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Ван Цян, теннис, Australian Open
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