Курьез дня: Надаль попал теннисным мячом в девочку

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче против Федерико Дельбониса в рамках Australian Open попал мячом в девочку, которая подает мячи.

“Могу предположить, что для нее это был плохой момент. Я за нее очень перепугался. Мяч летел быстро и прямо в голову. Она очень смелая девочка“, - заявил теннисист.

