Переключиться на мобильную версию

Стаховский покинул турнир в Ренне

Комментариев: 0
Украинец уступил немецкому теннисисту.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл немцу Тобиасу Камке в третьем круге на турнире в Ренне.

Ренн. Третий круг.
Сергей Стаховский (Украина) - Тобиас Камке (Германия) - 2-6, 1-6

Матч продолжался один час. За это время украинский теннисист проиграл пять геймов на своей подаче.

Отметим, что Стаховский не сумел пробиться в основную сетку Australian Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина прошла в третий круг Australian Open.

Поделись:
Теги: Сергей Стаховский, теннис, Ренн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь