Стаховский покинул турнир в Ренне
Украинец уступил немецкому теннисисту.
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл немцу Тобиасу Камке в третьем круге на турнире в Ренне.
Ренн. Третий круг.
Сергей Стаховский (Украина) - Тобиас Камке (Германия) - 2-6, 1-6
Матч продолжался один час. За это время украинский теннисист проиграл пять геймов на своей подаче.
Отметим, что Стаховский не сумел пробиться в основную сетку Australian Open.
Ранее сообщалось, что Свитолина прошла в третий круг Australian Open.
Полная версия правил