Стаховский покинул турнир в Ренне

Украинец уступил немецкому теннисисту.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл немцу Тобиасу Камке в третьем круге на турнире в Ренне.

Ренн. Третий круг.

Сергей Стаховский (Украина) - Тобиас Камке (Германия) - 2-6, 1-6

Матч продолжался один час. За это время украинский теннисист проиграл пять геймов на своей подаче.

Отметим, что Стаховский не сумел пробиться в основную сетку Australian Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина прошла в третий круг Australian Open.