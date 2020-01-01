Свитолина - Мугуруса: прогноз и ставки букмекеров на матч третьего круга Australian Open

Элина Свитолина встретится с Гарбинье Мугурусой в третьем раунде Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет матч третьего круга Australian Open, где встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.53, в то время как успех Мугурусы - 2.50.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 1.50, а вот в победу испанки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.57, победа Мугурусы - 2.37.

Счет в очных встречах между спортсменками - 4:1 в пользу украинки.

Матч Свитолина - Мугуруса состоится в субботу, 25 января, около 02:00 по киевскому времени.

Напомним, во втором круге Элина Свитолина обыграла американку Лорен Дэвис.