Свитолина: Довольна, что одержала победу в двух сетах

Украинка пробилась в третий круг Australian Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Лорен Дэвис в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.

“Спасибо всем, кто остался здесь поздно (поединок начался в 23:10 по австралийскому времени - прим.ред), чтобы посмотреть наш матч и поддержать нас.

С Лорен всегда играть очень непросто, она все время возвращает еще один мяч на твою сторону, нужно много работать ногами, чтобы адаптироваться к ее плоским ударам.

Я довольна, что смогла выиграть в двух сетах. Теперь мы все можем идти спать“, - отметила украинка.



Напомним, в третьем круге Austalian Open Элина Свитолина сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.