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Свитолина: Довольна, что одержала победу в двух сетах

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Украинка пробилась в третий круг Australian Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Лорен Дэвис в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.

“Спасибо всем, кто остался здесь поздно (поединок начался в 23:10 по австралийскому времени - прим.ред), чтобы посмотреть наш матч и поддержать нас.

С Лорен всегда играть очень непросто, она все время возвращает еще один мяч на твою сторону, нужно много работать ногами, чтобы адаптироваться к ее плоским ударам.

Я довольна, что смогла выиграть в двух сетах. Теперь мы все можем идти спать“, - отметила украинка.

Напомним, в третьем круге Austalian Open Элина Свитолина сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open
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