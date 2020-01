Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде наша спортсменка оказалась сильнее американки Лорен Дэвис.

Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) - Лорен Дэвис (США) 6:2, 7:6 (6)

Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Если в первом сете украинка отдала сопернице всего два гейма, то вторая партия прошла в более напряженном темпе. Элине удалось совершить камбэк при счете 3:5 и перевести сет в тай-брейк, где в итоге она и одержала победу.

“She does the business.“@ElinaSvitolina def. Lauren Davis 6-2 7-6(6) to progress to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/LzvQf0oT2Q