Кирьос спародировал Надаля после предупреждения от судьи

Австралиец оригинально отреагировал на замечание за задержку времени.

Эпатажный австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.

Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против Жиля Симона Кирьос получил предупреждение от судьи за долгую подготовку к подаче.

Реакция австралийца не заставила себя долго ждать: теннисист спародировал первую ракетку мира Рафаэля Надаля, намекнув на то, что испанца никто не наказывает за аналогичные нарушения.

Судя по реакции арбитра, шутку он оценил.

Матч завершился победой Кирьоса со счетом 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку.