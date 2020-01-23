Кирьос спародировал Надаля после предупреждения от судьи
Австралиец оригинально отреагировал на замечание за задержку времени.
Эпатажный австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.
Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против Жиля Симона Кирьос получил предупреждение от судьи за долгую подготовку к подаче.
Реакция австралийца не заставила себя долго ждать: теннисист спародировал первую ракетку мира Рафаэля Надаля, намекнув на то, что испанца никто не наказывает за аналогичные нарушения.
🤦♂️(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/s9scAWS5sj— doublefault28 (@doublefault28) January 23, 2020
Судя по реакции арбитра, шутку он оценил.
Матч завершился победой Кирьоса со счетом 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.
Ранее сообщалось, что Ник Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку.
Полная версия правил