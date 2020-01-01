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Стаховский: Федерер и Джокович стараются быстрее заканчивать матчи

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Украинец считает, что молодым теннисистам не хватает стабильности.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

 Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал поражение от чилийца Алехандро Табило во втором круге квалификации Australian Open, а также назвал фаворитов турнира.

“Ничего серьезного не произошло. Мой соперник выдал неплохой поединок по общему уровню. Также у нас был перепад температуры, было довольно холодно, когда мы доигрывали. А у меня были проблемы с натяжками, с ракетками, но это не главное.

В общем у меня было довольно много шансов во втором сете, но я их не реализовал. А потом соперник выглядел лучше, сыграв более солидный матч, чем я.

Табило проиграл аж во втором раунде основной сетки? Он играл неплохо, но я не могу сказать, что это был уровень второго круга основной сетки Australian Open. К тому же, ему повезло со жребием, в первом раунде он играл против другого квалифаера. Но нельзя сказать, что если бы я выиграл, то также прошел бы во второй круг. В теннисе каждый матч выглядит по-разному, этот сложился не так, как я хотел.

Потенциальные “темные лошадки“ что-то очень быстро выбывают: Шаповалов проиграл в первом круге, Береттини, Оже-Альяссим. Скрытые лидеры, на которых я бы ставил перед началом, не слишком успешно стартовали.

Поэтому, наверное, скажу, что обычные “лошадки“ в составе Джоковича, Надаля и Федерера дойдут до полуфиналов. Пока я не вижу, как они туда не придут на фоне того как играет Большая тройка, и как действует молодая гвардия, которая уже имеет и опыт, и определенные умения, которые должны помочь им побеждать ветеранов.
 
Даже на ATP Cup Шаповалов сыграл очень крутой матч против Джоковича, а здесь он приезжает и проигрывает в первом круге. Видимо, у молодых игроков еще нет той стабильности, которая нужна для больших побед.
 
Я смотрю матчи Федерера и Джоковича, они минимально теряют энергию, стараются как можно быстрее заканчивать матчи, понимая, что пятисетовые матчи на Шлеме - очень долгий процесс. В других так не получается.счи
 
Например, если взять даже опытного Фоньини, то он сыграл два пятисетовых матча подряд. Думаю, что в следующем круге ему будет уже трудновато. Десять сетов за двое суток - это очень много. И даже за три“, - цитирует Стаховского sport.ua.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами мужской сетки Australian Open.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Australian Open
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