Стаховский: Федерер и Джокович стараются быстрее заканчивать матчи

Украинец считает, что молодым теннисистам не хватает стабильности.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал поражение от чилийца Алехандро Табило во втором круге квалификации Australian Open, а также назвал фаворитов турнира.

“Ничего серьезного не произошло. Мой соперник выдал неплохой поединок по общему уровню. Также у нас был перепад температуры, было довольно холодно, когда мы доигрывали. А у меня были проблемы с натяжками, с ракетками, но это не главное.

В общем у меня было довольно много шансов во втором сете, но я их не реализовал. А потом соперник выглядел лучше, сыграв более солидный матч, чем я.

Табило проиграл аж во втором раунде основной сетки? Он играл неплохо, но я не могу сказать, что это был уровень второго круга основной сетки Australian Open. К тому же, ему повезло со жребием, в первом раунде он играл против другого квалифаера. Но нельзя сказать, что если бы я выиграл, то также прошел бы во второй круг. В теннисе каждый матч выглядит по-разному, этот сложился не так, как я хотел.

Потенциальные “темные лошадки“ что-то очень быстро выбывают: Шаповалов проиграл в первом круге, Береттини, Оже-Альяссим. Скрытые лидеры, на которых я бы ставил перед началом, не слишком успешно стартовали.

Поэтому, наверное, скажу, что обычные “лошадки“ в составе Джоковича, Надаля и Федерера дойдут до полуфиналов. Пока я не вижу, как они туда не придут на фоне того как играет Большая тройка, и как действует молодая гвардия, которая уже имеет и опыт, и определенные умения, которые должны помочь им побеждать ветеранов.



Даже на ATP Cup Шаповалов сыграл очень крутой матч против Джоковича, а здесь он приезжает и проигрывает в первом круге. Видимо, у молодых игроков еще нет той стабильности, которая нужна для больших побед.



Я смотрю матчи Федерера и Джоковича, они минимально теряют энергию, стараются как можно быстрее заканчивать матчи, понимая, что пятисетовые матчи на Шлеме - очень долгий процесс. В других так не получается.счи



Например, если взять даже опытного Фоньини, то он сыграл два пятисетовых матча подряд. Думаю, что в следующем круге ему будет уже трудновато. Десять сетов за двое суток - это очень много. И даже за три“, - цитирует Стаховского sport.ua.

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